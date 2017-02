Gioia Gabigol: "Sono felicissimo, offrirò la cena"

Joao Mario - "Oggi era troppo importante vincere per i tre punti e per prepararci al meglio a giocare in casa contro la Roma. Se la squadra ha bisogno io sono disposto a giocare un po' dietro come oggi". Gabigol paga la cena? "Certo, paga per tutti (ride). Sappiamo che in trasferta le partite sono difficili, ed oggi è stato così. La prossima giochiamo in casa e dobbiamo provare a vincere. Ho preso fiducia, anche perchè la squadra sta facendo bene. Per Gabriel è un giorno speciale, quello del primo gol in Serie A, ha lavorato molto per questo traguardo. Per me è come un fratello".