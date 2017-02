Hernanes: "Juve un'azienda, non solo una squadra"

Sei anni e mezzo in Italia tra la passione per gli scacchi e le famose capriole. Sei anni, sì. Un lungo periodo intriso di emozioni e diversi trofei, poi l'avventura in Cina con l'Hebei di Lavezzi. Che storia Hernanes, il "Profeta" di Lazio, Inter e Juventus (42 gol in Serie A). Ora, dopo aver salutato i bianconeri circa un mese fa, il nuovo inizio nella Challenge League cinese. Direttamente dal ritiro di Marbella, il brasiliano si è raccontato in esclusiva su Sky Sport.

Sul caso Bonucci - Questo il commento del "Profeta" riguardo la lite tra Allegri e Bonucci, costata a quest'ultimo l'esclusione dalla partita di Champions contro il Porto (vinta per 2-0 dai bianconeri): "Per questo quando ero nella Juventus mi faceva piacere, sono arrivato in un posto dove siamo non eravamo solo una squadra, ma un'azienza, qualcosa di oltre nel mondo del calcio, difficle avere un approccio simile in altri luoghi. C'è la società, ci sono i ruoli. E chi non li rispetta si deve adeguare, altrimenti subisce le sanzioni dei superiori. Per questo la Juve è una grande società, mi piace questo atteggiamento dove tutti devono rispettare le cose".