Stadio Roma, incontro rinviato: serve più tempo

Oltre alle vicende di campo, in casa Roma si continua a tenere d’occhio la situazione che riguarda la costruzione del nuovo stadio. Mentre la squadra di Luciano Spalletti si prepara per affrontare il Villarreal nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, continuano le riunioni e le parole per quello che riguarda i lavori a Tor Di Valle. Era previsto per questo pomeriggio l'incontro tra i proponenti del progetto stadio della società giallorossa e il Campidoglio ma nelle scorse ore si è deciso di spostare tutto a venerdì su richiesta dello stesso Campidoglio. Secondo quanto si apprende, il Comune avrebbe chiesto più tempo per procedere a maggiori approfondimenti. Così nelle prossime ore ci sarà una nuova riunione della maggioranza della Capitale anche sul tema che riguarda proprio l’impianto che la Roma vorrebbe costruire; ieri, intanto, un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle (in una lettera) ha chiesto ufficialmente alla sindaca di annullare la delibera sull'interesse pubblico dell’opera.



La posizione del CONI - "Non è pensabile che si possa fare sport senza impianti e strutture", ha detto il prescindere del CONI Giovanni Malagò riferendosi anche all’Stadio della Roma nel corso di una visita agli impianti sportivi di Novara. "E’ compito del CONI - ha aggiunto - confrontarsi e ragionare se c'è da parte di tutti buon senso e ascoltare nel merito le esigenze della politica, ma senza muri contrapposti. Non si può dire che tra sport e politica ci sia una situazione di generale conflitto, ma di certo non si può negare che in situazioni e contesti particolari ci siano dei problemi. Soprattutto, noto atteggiamenti pregiudiziali nei confronti dei quali è difficile rapportarsi e che, soprattutto, fanno perdere molto tempo inutilmente", ha concluso.



La situazione a Tor Di Valle - Nelle scorse ore Margherita Eichberg, la soprintendente alle Belle Arti, attraverso un documento aveva presentato al sindaco Raggi la richiesta di ufficializzazione dell'interesse artistico e culturale nei confronti dell'ippodromo di Tor di Valle e su cui dovrebbe nascere il nuovo stadio della Roma. Se il vincolo dovesse essere confermato, dunque, il progetto si bloccherebbe di nuovo, perché da quanto previsto nel documento "in caso di costruzione di edifici che vadano a sostituire quelli esistenti, non dovranno essere superati l'altezza e la densità attuali". E questo non permetterebbe alla società giallorossa di costruire nulla. Roberto Della Seta, ex presidente di Legambiente e tra i consulenti dei proponenti dello stadio della Roma, ha poi risposto così alla stessa Eichberg: "La Soprintendente farnetica, questo è un rudere con una proposta di vincolo surreale. Questo ippodromo può piacere o non piacere ma un dato è incontrovertibile ovvero che il suo valore è nella funzione e questa è persa irrimediabilmente, sia che lo stadio si faccia o meno".