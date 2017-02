Sassuolo, Di Fra: "Spero si sblocchi Berardi"

Sull’avversario - E ancora: "Defrel contro l'Udinese non è entrato, ma direi benissimo. Si vede che Gregoire sta bene perché non scarica il pallone a un compagno ma si gira e punta l'avversario. Per domani è in ballottaggio con Matri. Dell’Orco, poi, ha meritato di giocare e non per caso, in allenamento ha dimostrato di aver assimilato al meglio i nostri meccanismi e domenica scorsa ha disputato una gara molto buona. Questi giovani stanno dimostrando di non abbassare mai la guardia e questo è quello che conta per il gruppo. All’andata ci sono stati degli errori nelle scelte arbitrali e noi non siamo stati bravi a reggere il vantaggio che avevamo costruito. Questo ha cambiato la stagione delle due squadre. Ma non guardiamo indietro, il Milan è una squadra in salute con giovani interessanti e in questo ha preso un po' la filosofia del Sassuolo. Ma domani sarà una partita come le altre, vale tre punti e dobbiamo avere entusiasmo per cercare di migliorare la classifica. Montella? Sta facendo un grandissimo lavoro, al di là del campo, dal punto di vista psicologico. Ha creato un gruppo impressionante e sono contento per lui perché è un amico. Ma domani si troverà di fronte un amico voglioso di vincere".