Sousa, sindrome da rimonta: da 2-0 a 2-2 col Toro

Fischi per Sousa - Al termine della partita il Franchi non perdona: pioggia di fischi per Paulo Sousa e per la sua Fiorentina. Già nel corso di tutta la partita i tifosi viola avevano preso di mira l'allenatore portoghese e Della Valle, ma la contestazione ha raggiunto il picco a fine partita con tanti fischi assordanti. Un pareggio che non cambia il campionato delle due squadre (a cui ormai rimangono poche ambizioni per il proseguo della stagione), ma che fa sicuramente male al morale dei viola e bene a quello dei granata. La Fiorentina sale a 41 punti (a -9 dall'Europa League), il Torino raggiunge quota 36.



Gloria al Gallo - L'unico vincitore della serata è Belotti: il "Gallo" si rialza dopo aver sbagliato un rigore, segnando una fantastica doppietta che lo porta a quota 19 gol in campionato. L'attaccante del Torino dimostra ancora una volta di essere il giocatore su cui si baserà il reparto offensivo della Nazionale italiana per i prossimi anni. Una buona notizia per l'Italia e soprattutto per il Torino, che questa estate sarà di fronte a un bivio: vendere il proprio talento per fare cassa o provare a trattenerlo, rinunciando a offerte che, di questo passo, saranno sempre più elevate.