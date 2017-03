Immobile trascina la Lazio: Bologna steso 2-0

BOLOGNA-LAZIO 0-2

9' e 74' Immobile

Una settimana da…Immobile. Con una doppietta del suo bomber, la Lazio piega il Bologna nel posticipo della 27^ giornata di A, scavalca Atalanta e Inter, e si lancia a caccia del terzo posto. La posizione che vale la qualificazione ai preliminari di Champions League oggi occupata dal Napoli, per gli uomini di Inzaghi è distante solo quattro punti. Per Immobile, quattro gol in sette giorni compresa la Coppa Italia, e sedici gol in campionato. L’ultimo giocatore biancoceleste ad aver segnato più di 16 reti in una stagion, era stato Hernan Crespo nel 2000/2001. Mica uno così. La Lazio infila la terza vittoria di fila e ora sogna davvero in grande. Unica pecca di una serata perfetta, l'uscita di Biglia dolorante al 54' per far posto a Murgia. Le sue condizioni sono da valutare. Nella serata del ricordo di Lucio Dalla al Dall’Ara, il Bologna che non vince da sei gare, perde la sua quarta gara di fila in casa: non accadeva dall'aprile 1991.