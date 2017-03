Juve, Allegri: "Rigore? Meritavamo successo"

"Rigore? Cosa devo aver visto? Erano piazzati bene arbitro di porta e segnalinee. Al di là del risultato abbiamo fatto una bellissima partita. A Udine non ho detto nulla sugli episodi, ho parlato di partita brutta, fine. Oggi meritavamo di vincere, con un Milan mai domo che non crolla mai e che ha giocatori importanti davanti", parla così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nell’immediato post gara dello Stadium. "Abbiamo concesso qualche ripartenza nella ripresa, nel primo tempo a parte il loro gol zero. Ma perdevamo palle con sufficienza, la tensione era bassa. Abbiamo fatto una bella partita, con un Donnarumma strepitoso in certi interventi. La squadra ha fatto bene, non dobbiamo subire ripartenze come successo oggi e anche a Udine", ha proseguito Allegri.