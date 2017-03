Milan, Montella: "Lasciamo sbagliare gli arbitri"

Un rigore nel recupero a decidere Juventus-Milan, Dybala segna e i bianconeri allungano a 31 la striscia di vittorie consecutive allo Stadium. Un episodio, quello che ha deciso il match, che l’allenatore del Milan Vincenzo Montella commenta così: "De Sciglio ha contrastato l'avversario in maniera naturale, ho chiesto spiegazioni a fine partita, mi ha risposto Massa e non Doveri, dicendo che il rigore lo aveva dato lui. Accetto gli episodi arbitrali, dobbiamo stare molto sereni, gli arbitri sbagliano, lasciamoli sbagliare. Io sono molto sereno. Mi piace accettare gli episodi arbitrali, li ho accettati anche in passato. Se gli arbitri sbagliano lasciamo sbagliare, spero solo che qualche volta sbaglino anche a favore nostro", le parole dell’allenatore del Milan a fine gara che smorza così le polemiche.