Palermo, Lopez: "Baccaglini ha portato entusiasmo"

Errori - Contro il Torino le sbavature di Posavec hanno contribuito alla sconfitta, ma l’argomento errori è caro ormai da diverse settimane a Lopez: “Stavamo facendo una buona partita, ma dopo il primo gol abbiamo perso concentrazione e determinazione, questo è un fattore da migliorare assolutamente. La squadra stava bene in campo, ma gli errori capitano a tutti. Quelli del portiere, ovviamente, hanno un peso in più. Ma Posavec è un ragazzo giovane, ha fatto degli sbagli ma in settimana ha lavorato bene, era sereno e determinato”. Il tridente “la squadra può sostenerlo, le scelte non vanno in base all’avversario ma in base alla loro condizione. Davanti avremo avversari di grandi qualità, ma noi dobbiamo pensare solo al nostro gioco. Dobbiamo giocare partita dopo partita, e fare sempre meglio”. I tifosi “hanno già detto che domani verranno a sostenerci e questo per noi è un stimolo in più, è fondamentale“.



Indisponibili - Contro la Roma, tra squalifiche e infortuni, Lopez dovrà fare i conti con delle assenze fondamentali, come quella di Andrea Rispoli: “E’ un giocatore eccezionale, io l’ho visto crescere molto in questi mesi, anche in fase di non possesso. Domani non ci sarà, e, anche se è un giocatore importante, non è un problema per noi, abbiamo delle buone alternative. Morganella per esempio è un buon esterno, anche se non gioca molto. Come lui Vitiello, si stanno allenando molto bene, quindi sono tranquillo. Anche se non ci sarà Rispoli non cambierò il modulo, almeno all’inizio. A partita in corso vedremo“.