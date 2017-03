Milan, Montella: "Juve? Non mi sento penalizzato"

Verso il Genoa - Tornare al successo per riprendere la corsa verso l’Europa, rallentata dalla sconfitta con la Juventus allo Stadium, Vincenzo Montella indica la strada da seguire al suo Milan che domani sera sarà impegnato contro il Genoa a San Siro. "Ho letto che c'è qualche malcontento intorno all’ambiente rossoblù, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a prepararci bene, servirà grande pazienza e equilibrio. Sarà una partita che dovremo giocare con grande intelligenza. Non so quanti punti serviranno per riuscire a centrare la qualificazione in Europa, la media è più alta rispetto agli altri anni: potrebbero bastare una settantina di punti, ma non è detto. Saranno sicuramente importanti gli scontri diretti e noi dobbiamo ancora affrontare Inter a Atalanta. Ma adesso pensiamo solo al Genoa, gare facili non ne esistono. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, pensare solo alle nostre partite. Se noi facciamo il nostro meglio nelle prossime partite andremo in Europa. Dipende più da noi che dagli altri”, le parole dell’allenatore del Milan.

"Non sentiamoci penalizzati" - Immancabile un pensiero sulla gara persa contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato allo Stadium: "Contro i bianconeri abbiamo sofferto, non mi piace parlare delle assenze. Questa squadra ha dei punti fermi e venerdì alcuni di loro sono mancati. Non abbiamo potuto ripetere la partita di Doha per questo, abbiamo sofferto di più, ma abbiamo dimostrato di non avere paura. Peccato per quello che è successo alla fine, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di avere un'anima. La squadra non deve sentirsi penalizzata. Dobbiamo guardare avanti, non ci dobbiamo sentire vittime di qualcosa. Adesso però pensiamo solo e soltanto al Genoa, una gara che sarà difficile, servirà un po' di astuzia e magari risolverla attraverso un calcio piazzato", il commento di Montella.