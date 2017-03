Nainggolan: "Fumo e non me ne vergogno"

Dopo i diversi battibecchi con il CT Martinez, che lo aveva escluso per le prime gare di qualificazione ai mondiali di Russia 2018, Radja Nainggolan torna tra i convocati della nazionale belga: “Ci sono rimasto male, ero deluso”, ha ammesso parlando dell’ultima mancata chiamata. Dal ritiro dei Diavoli Rossi, il centrocampista della Roma ha spiegato poi senza mezzi termini anche il suo rapporto con il fumo: “Non me ne vergogno, lo sanno tutti. So che dovrei dare normalmente il buon esempio, ho dei figli. Ma devo solo fare il mio lavoro, io sono un calciatore e questo è quello che faccio. Tutti sanno che fumo e non lo posso nascondere, ma ripeto: non me ne vergogno”. Il 28enne ha poi parlato del suo momento in giallorosso: ”A Roma sto benissimo, la mia famiglia è felice e anche il tempo è spesso buono. A volte si fanno scelte per il denaro, altre volte invece per la qualità della vita, che per me conta molto”. Sul possibile futuro in Premier League: “Se andassi in Inghilterra dovrei ripartire ancora da zero, ma ripeto: io a Roma sto benissimo. Alla Cina attualmente non ci penso, ma non si può mai dire no a priori”.