Nainggolan:"Sono felice a Roma, perché cambiare?"

"A Roma sto bene, la città è bellissima, il tempo è spesso buono e la mia famiglia lì è contenta. A volte non si sceglie per i soldi, ma per la qualità della vita che non è uguale dappertutto". Radja Nainggolan ha trovato nella capitale la sua isola felice. Eppure le tentazioni per il Ninja non sono mai mancate: "Sapevo dell'interessamento del Chelsea e c'era la possibilità di trasferirmi, ed è tutto quello che mi sento di dire. Datemi il sole e verrò in Premier League, perché a Roma sono felice. Lì ci giocano diversi miei compagni di squadra, è senza dubbio il miglior campionato del mondo - dice il centrocampista belga a Sky Sport UK -. Sono felice dove sono, quindi perché dovrei rinunciare a tutto per ripartire da capo? A volte nella vita bisogna prendere delle decisioni difficili. Potete continuare a parlarmene, sarà sicuramente una domanda che mi farete ogni anno, ma non mi va di parlarne ora. Se ci saranno situazioni le valuterò a mercato aperto, ora sono concentrato sul presente. Sono di nuovo qua con il Belgio, ero dispiaciuto di non essere stato convocato a novembre perché credevo di aver disputato un buon Europeo. Ero stato cacciato per motivi che non dipendevano da me".