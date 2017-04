Inter, Pioli: "Non vogliamo porci limiti"

Terzo posto - L’obiettivo è dichiarato, ma “non dobbiamo porci limiti, abbiamo le qualità per poterci giocare ogni partita con le possibilità di vincere, questo dobbiamo fare. Se lo facciamo possiamo sperare di ottenere una isolato importante. Sarà difficile, ma ogni singola seduta di allenamento e ogni partita dobbiamo cercare di ottenere il massimo”. In cosa si può migliorare? “Abbiamo il nostro modo di stare in campo, ma possiamo ancora sviluppare meglio delle situazioni, come manovra, fase di finalizzazione e fase di non possesso. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, ci sarà poi tempo per le altre cose. Se abbiamo parlato di mercato? Se ne abbiamo parlato di certo non lo dico oggi. Non è il momento di fare bilanci e previsioni, è il momento di rimanere concentrati. Nei primi cinque mesi abbiamo costruito una bella base su cui poter costruire qualcosa di fatto bene per fatto bene e qualcosa per la prossima stagione. Alla fine dell’anno faremo un bilancio”.

Juve-Napoli e i singoli - Juve-Napoli gara di fascino: “Guarderò la partita - ha continuato Pioli - sarà una gara di livello, ma penserò alla partita che dobbiamo fare noi. Noi possiamo condizionare solo i nostri risultati. Dobbiamo dare il massimo. Tireremo le somme alla fine vedremo cosa saremmo stati in grado di raggiungere”. Su Gabigol e la sua possibile somiglianza con Felipe Anderson, che Pioli ha allenato alla Lazio: “Ovviamente li ho paragonati non per caratteristiche tecniche ma per questioni ambientali. Gabriel è in forte crescita, lavora bene. Ciò non toglie che anche i suoi compagni siano in forte crescita”. Se è meglio avere Icardi ad Appiano o in nazionale: “Da allenatore, è sempre bello avere giocatori motivati, molto stimolati, molto felici. Io, Mauro l’ho visto motivato, felice, poi so benissimo quanto potrebbe essere importante per lui la convocazione. L’importante è che abbia questo atteggiamento. Chi è rimasto ad Appiano ha lavorato bene”.