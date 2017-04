Pescara, Zeman: "Bisogna credere nella salvezza"

"Sono contento per il risultato, perché abbiamo incontrato una squadra che fa parte dell’élite del calcio italiano, abbiamo cercato di fare il nostro e a tratti ci siamo riusciti: peccato magari non aver approfittato in qualche contropiede delle situazioni che si presentavano. Noi abbiamo dei limiti, quello è sicuro, oggi la squadra ha lottato e ha fatto quello che poteva, mi fa piacere che quanto fatto sia bastato per fare un punto contro il Milan", le parole di Zdenek Zeman nell’immediato post partita della gara dell’Adriatico terminata 1-1 tra Pescara e Milan. "Coulibaly? E’ un ragazzo su cui si può lavorare perché non ha mai giocato in una squadra organizzata e mi viene più facile plasmarlo", ha aggiunto l’allenatore del Pescara. Zeman che poi ha commentato così la prestazione della sua quadra: "Oggi abbiamo fatto meglio sul piano del gioco, abbiamo fatto qualcosa di importante, su alcuni contropiedi facili ci è mancata la tecnica e quella purtroppo non si può imparare da un giorno all’altro".