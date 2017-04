Toro, Ljajic: "Rammarico. Nuovo ruolo? Mi piace"

Cambio ruolo - Nella gara con l’Udinese, Mihajlovic ha lasciato a Ljajic più spazio di azione: “A me piace spaziare in tutto il campo - ha continuato il serbo - un ruolo dove posso andare ovunque, a destra, sinistra, prendere la palla e puntare l’avversario. Ho giocato sempre esterno sinistro in questa stagione, ma queste sono scelte del mister: io devo sempre dare il massimo per aiutare anche i miei compagni”. Tanto pubblico come sempre all’Olimpico: “Non ho mai visto gente capace di sostenerti così, loro sono sempre con noi, io li ringrazio per questo perché ci aiutano a lottare fino alla fine. Hanno capito anche loro, secondo me, che abbiamo dato il 100% per vincere”. Sul momento: “Dobbiamo migliorare, non possiamo prendere due gol così, non solo la difesa ma tutta la squadra: bisogna attaccare e difendere tutti insieme. Dobbiamo però pensare subito a Cagliari, dove ci aspetta una gara molto difficile. Se noi giochiamo il nostro calcio, se lottiamo così per 90 minuti possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo migliorare, come detto, ma possiamo davvero fare bene con tutte le squadre”.