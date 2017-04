Lazio: a parte Biglia, Immobile, Lulic e de Vrij

Entusiasmo alle stelle dopo la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia, Lazio ora proiettata alla sfida di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli. Bisogna quindi mettere da parte i festeggiamenti per il doppio derby che ha visto i biancocelesti prevalere sulla Roma per concentrarsi su una gara che potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di rientrare in corsa per il terzo posto. Con un campionato ad altissimi livello e la finalissima di Coppa Italia da giocare contro la Juventus, la stagione della Lazio è già di per sé molto positiva. Il preliminare di Champions League sarebbe una vera e propria ciliegina sulla torta.

Seduta mattutina a Formello

Allenamento mattutino quest’oggi per Immobile e compagni, che hanno lavorato dalle ore 11.00 al campo Centrale del Centro sportivo di Formello. La seduta è iniziata con un riscaldamento libero, dopo di che la squadra ha lavorato agli ordini di Simone Inzaghi per un’esercitazione sulla forza con l’aiuto di elastici. Successivamente l’allenatore biancoceleste ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tecnico specifico sui cross e i tiri in porta. In chiusura di allenamento, i calciatori della Lazio si sono sfidati in un triangolare attraverso mini partitelle a campo ridotto. Domani la Lazio svolgerà la seduta di rifinitura.