Milan, Montella: "Sarei felicissimo di rimanere"

"So che in questi momenti della stagione ci sono tanti rumors. Essendoci un cambio di proprietà ci dovremo conoscere meglio. Io mi auguro di allenare ancora il Milan, ma dipenderà da molte situazioni. Al Milan sto benissimo: se ci saranno le condizioni, sarei felicissimo di proseguire qui. Io non so cosa pensano i nuovi proprietari di me, quindi al momento non posso dire altro. Non mi sento sottovalutato, non ho mai avuto questa visibilità. Mi sento un allenatore migliore rispetto al passato e mi auguro di migliorare sempre di più", volontà precisa quella di Vincenzo Montella. L’allenatore rossonero parla così del suo futuro in conferenza stampa, poi però rivolge l’attenzione alla prossima gara di campionato. "Contro il Palermo voglio vedere cose positive. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche che si tratta di una gara alla nostra portata. Servirà pazienza, non dobbiamo giocare con frenesia come abbiamo fatto all’Adriatico: con il Pescara potevamo e dovevamo fare meglio, abbiamo conquistato solo un punto ma chissà che non sia quello decisivo per andare in Europa. Spesso le partite si decidono negli ultimi 20 minuti, il Palermo ne ha subiti molti di gol nel finale. Spero comunque di risolvere prima la partita. Milan in crisi? A guardare i numeri non si direbbe, visto che nelle ultime otto partite abbiamo fatto 17 punti, quindi un rendimento da Europa. Ci giocheremo tutto negli scontri diretti con Inter e Atalanta, ma adesso non penso al derby o ad altro, ma solo al Palermo. Europa League? E’ meglio giocarla che restare a casa a guardarla: se devo scegliere tra una tournée estiva e un preliminare di Europa League preferisco giocare il secondo".