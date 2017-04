Serie A, la Roma passeggia a Bologna: 3-0

Di Francesco ci prova, Edin segna, applausi per Totti

La ripresa ricomincia con Di Francesco in campo per Simone Verdi, vittima di un pestone nel finale del primo tempo. E con un Bologna subito pericoloso. Proprio il nuovo entrato dopo nemmeno 2 minuti riesce a trovare spazio sulla destra e a servire in mezzo all'area l'accorrente Dzemaili che colpisce di testa a botta sicura ma centra in pieno il corpo di Szczesny. Passano altri 3 minuti ed è sempre il figlio dell'allenatore del Sassuolo ad andare vicino al gol che riaprirebbe la partita con un destro in diagonale dall'interno dell'area che finisce sul palo prima di tornare in campo tra le braccia di Szczesny. L'obiettivo della Roma è fin troppo chiaro, gestire il vantaggio senza sprecare troppe energie, e l'atteggiamento dei giocatori giallorossi è sin troppo eloquente in questo senso. A fare la partita ora infatti è il Bologna, con la Roma che aspetta diligentemente e prova poi a ripartire appena conquista la palla, per la verità senza la necessaria cattiveria. La gara così sonnecchia tra qualche errore di troppo degli attaccanti e dei centrocampisti di Donadoni e la poca determinazione di quelli di Spalletti, che dopo 20 minuti toglie El Shaarawy e inserisce Perotti. E proprio la freschezza dell'argentino cambia nuovamente la partita. Perotti in contropiede è molto più ficcante dei suoi compagni e dopo un paio di conclusioni dal limite, a 15 minuti dalla fine, trova lo strappo che chiude definitivamente la gara: palla in verticale di Salah per Perotti che scatta in posizione regolare e si trova a tu per tu con Mirante, ma al posto di tirare serve Dzeko che lo seguiva a rimorchio per il più facile dei 24 gol segnati dal bosniaco in campionato. Nel finale c'è tempo solo per l'ingresso in campo di Totti, sottolineato da un lungo applauso del pubblico del Dall'Ara, perché non accade più nulla. Allora tutti a casa e Juve di nuovo a meno 6. Da qui alla fine la Roma deve vincerle tutte per poter continuare a sperare nella rimonta impossibile ai bianconeri. La prima è andata.