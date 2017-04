Torino, Cairo: "Belotti? Leggo che vuole restare"

Anche contro il Cagliari è arrivato il gol di Andrea Belotti, il numero 24 in questa stagione. Il gallo mantiene così la testa della classifica marcatori insieme a Edin Dzeko e conferma la sua ottima media minuti-gol che ormai lo rende una sentenza. Il Torino se lo gode, Mihajlovic sa di poter contare su uno degli attaccanti più forti in Italia e non solo, capace di essere decisivo in ogni maniera: di destro, di sinistro, in spaccata e soprattutto di testa. Anche ieri Belotti ha punito il Cagliari con un'incornata determinante per il 3-2 finale, segnando così il decimo gol di testa. Oggi, all'indomani dei tre punti conquistati in Sardegna, anche il presidente Urbano Cairo ha parlato del suo attaccante e del futuro; queste le parole del numero uno granata a Radio Rai.

Su Belotti

"La clausola da 100 milioni per Belotti sembrava stratosferica e invece ora per qualcuno è anche bassa - ha detto - non credo che qualcuno verrà a prendere Belotti a 100 milioni e credo sia meglio per lui e per noi che resti ancora un anno. Leggo che lui sarebbe felice di rimanere, gli parlerò, credo debba consolidarsi e rifare un grande campionato per poi andare ai Mondiali in pompa magna. Poi vediamo. Io lo terrei a vita ma mi sono impegnato a lasciarlo andare se arrivasse qualcuno dall’estero offrendo 100 milioni. Poi dipenderebbe anche da lui, potrebbe dire anche di no, ma con Andrea c’è un rapporto splendido e credo si possa fare ancora un tratto di strada insieme".