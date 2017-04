Roma, infortunio per De Rossi: Atalanta a rischio

Quattro punti di vantaggio sul Napoli, sei in meno della Juventus capolista, finale di stagione che può ancora dire tanto in casa Roma, con un secondo posto – posizione che permetterebbe l’accesso diretto alla prossima Champions League – come obiettivo assolutamente da non fallire. Sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) all’Olimpico arriverà l’Atalanta di Gasperini in piena corsa Europa League, sfida alla quale potrebbe non partecipare Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso, infatti, ha riportato la distorsione della caviglia destra nel corso dell’ultimo allenamento ed ha lasciato anzitempo il terreno di gioco zoppicando. Dolore molto intenso e, anche se ancora non si conosce con precisione l’entità dell’infortunio, presenza di Daniele De Rossi in forte dubbio per la sfida contro l’Atalanta. Una notizia che non mette di certo di buon umore l’allenatore della Roma Luciano Spalletti.