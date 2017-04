Spalletti: "Contratto? Più importante De Rossi"

Sulla Juventus

"La Juventus ha giocato una partita perfetta, per certi versi incredibile, concedendo il minimo ad una squadra che ha talenti offensivi come nessun'altra. E quando hanno concesso qualcosa, sono venuti fuori i valori di Buffon o di un difensore, ed un comportamento che ha determinato una grandissima partita. Loro hanno fatto valere una gestione dell'intero campionato e si sono preparati la strada su tutto. Hanno evidenziato una traccia da percorrere dall'inizio e la stanno portando avanti nel migliore dei modi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, anche il Napoli. Nel confronto hanno avuto la meglio ma abbiamo fatto vedere che c'e' un modo per provare a stare a ruota a questo battistrada che è la Juventus. Non danno sensazioni di flessione, non sappiamo se arriveranno in fondo in Champions e se questo potrà creare loro problemi in campionato. Ci sono le motivazioni, il numero dei giocatori che sentendosi in due competizioni alimenta la possibilità di essere utilizzati, mentre se hai meno partite qualcuno può essere più scontento sentendosi più riserva. E' un discorso che si può valutare solo strada facendo, non possiamo dire cosa sarò nel futuro andando avanti in entrambe le competizioni", le parole di Spalletti

Il saluto a Berlusconi

"I cinesi sono una realtà del calcio mondiale, vogliono dare forza e visibilità attraverso il calcio al loro Paese, hanno un'economia che permette loro di investire e hanno visto che, in questo modo, possono dare risorse e prospettive nuove al loro paese. E il fatto che siano venuti a prendere una società come il Milan, dove Berlusconi è stato un rivoluzionario del calcio moderno, che ha dato il la ad un maggiore marketing per creare un'azienda calcio, dice che sono proiettati verso il futuro. Penso sia difficile ricreare un Milan come quello dell'era Berlusconi, perché quel Milan è marchiato a fuoco. I cinesi poi ci hanno anche portato via calciatori importanti, non solo a noi ma ad altre squadre che avevano dei talenti mondiali: e questo è un segnale importante, significa che abbiamo ancora qualità da esportare", le parole di Spalletti.