Serie A, Napoli-Udinese 3-0: gol e highlights

NAPOLI-UDINESE 3-0

48' Mertens, 63' Allan, 72' Callejon

Sarà una Pasqua serena per Sarri e per il Napoli, che interrompe la serie di imbattibilità dell'Udinese che durava da cinque giornate di campionato e si avvicina al secondo posto in classifica. La Roma, frenata dall'Atalanta (1-1 all'Olimpico) è a soli due punti di distanza, quando mancano sei partite per un totale di 18 punti a disposizione.



Intanto sono 70 i punti del Napoli dopo 32 giornate: eguagliato il proprio record di punti ottenuto lo scorso anno, quando alla 32^ giornata la squadra di Sarri vinse 3-0 al San Paolo contro il Verona. Risultato ricorrente, il 3-0: per gli azzurri è il secondo consecutivo, dopo quello rifilato alla Lazio domenica scorsa). Eppure non è stato così semplice. L'Udinese dell'ex Duván Zapata (a segno in quattro delle ultime cinque gare di campionato) ha retto per l'intera durata del primo tempo tenendo sulle spine i tifosi del San Paolo, poco abituati a soffrire in casa.

Ma per una volta il Napoli, che conta 30 gol nei primi tempi, resta a secco nei primi 45' per poi scatenarsi nella ripresa. E' il solito Mertens a sbloccare il risultato, sfruttando l'assist di Jorginho a tre minuti dal rientro in campo dagli spogliatoi. Gli ospiti non si abbattono e vanno vicino al pareggio colpendo il palo con Zapata, ma a questa occasione segue la rete del raddoppio della squadra di Sarri. A un ex che va vicino al gol risponde un altro ex, Allan, che però inquadra la porta, e bene. Il brasiliano non esulta, quasi a scusarsi con i tifosi del club che lo ha portato in Italia (104 presenze ed un gol in Serie A).



Il 2-0 tranquillizza il San Paolo, ma la festa non è finita. Al 72' tocca anche a Callejon, che firma il suo decimo gol in questo campionato, nella serata della sua presenza numero 200 in azzurro.