Inter, Icardi: "Torniamo a casa a testa bassa"

Beffa allo scadere per l’Inter, che nel derby si fa riprendere dal Milan al 97’. Come all’andata, gara ribaltata: da 2-0 a 2-2. I nerazzurri falliscono quindi il sorpasso ai danni dei rossoneri, che sarebbe stato fondamentale per recuperare terreno sulle rivali per l’Europa: “Andiamo a casa a testa bassa, prendere un gol così... Siamo amareggiati”, ha detto Mauro Icardi, autore del 2-0, a fine gara. “Nello spogliatoio avevamo deciso di agire in ripartenza per chiudere la partita e non siamo riusciti a segnare il 3-0. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, perché le chance di chiuderla le abbiamo avute. Proveremo a fare del nostro meglio fino alla fine, oggi abbiamo fatto una buona partita e lo spirito si è visto. Dobbiamo vincere da qui alla fine. A volte siamo presuntuosi: pensiamo che tutto sia facile, ma non è così. Anche gli altri sono bravi e dobbiamo lavorare più duro”.