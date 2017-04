Milan, Zapata: "E’ l’emozione più bella"

Suso: "Rinnovo? Società sa dove trovarmi"

"Se avessimo vinto sarebbe stato meglio, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma loro hanno fatto due gol. Siamo felici per aver pareggiato, oggi era importante non perdere", questo il commento ai microfoni di Sky Sport da parte di Suso al termine del derby con l’Inter concluso 2-2. L’esterno offensivo spagnolo parla anche del suo futuro: "Rinnovo? Sanno dove trovarmi, poi in estate valuteremo. Io sono molto contento, questo è stato un anno bellissimo per me. Distanza dalle prime? I nuovi dirigenti hanno detto che acquisteranno almeno due-tre giocatori, così da competere con tutte le squadre che sono davanti a noi".