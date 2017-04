Milan, Montella: "Pari pesante. Futuro? Insieme"

Montella: "Nuova proprietà? Volontà di continuare insieme"

L’allenatore rossonero commenta così la prova di Deulofeu, tra i migliori anche oggi: "Ha fatto una grandissima partita, a me piace stuzzicarlo e dico che un calciatore del suo livello per raggiungere certi obiettivi deve segnare ancora di più. Nuova proprietà? C’è la volontà di continuare insieme, nei prossimi giorni ci incontreremo e programmeremo il futuro: alla squadra hanno detto di divertirsi e io sono felice di questo. La squadra mi piace sempre molto… Mercato? Ho l'idea molto chiara su quello che serve alla squadra, non ho però la presunzione di conoscere più calciatori di chi segue più partite di me. Do le caratteristiche che penso possano servire al mio metodo di gioco", ha concluso Vincenzo Montella.