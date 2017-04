Napoli, ADL: "Per lo scudetto stiamo arrivando"

"Il Napoli sta crescendo"

Per un Napoli che continua quindi a crescere dal punto di vista sportivo, ma non solo. La società azzurra si sta espandendo anche sotto l’aspetto societario e del seguito: "Ringrazio tutti i tifosi, ieri eravamo presenti in oltre 37.500, auguri ai tifosi delle Curve, Distinti, Tribune, auguri a quelli dello stadio virtuale – dice De Laurentiis - Noi abbiamo implementato come unità la nostra struttura e stiamo spaziando dal Sudamerica alla Cina all'Australia. Il numero di tifosi che credevamo di 12 milioni è molto superiore, molti tifano per il Napoli e sono circa 120 milioni nel mondo. Questo deve rallegrare tutti i napoletani". E la partita di ieri è stata anche l’occasione per celebrare Totò nel giorno del cinquantesimo anniversario della sua morte: "Lo abbiamo avuto spesso nei nostri studi, un grande professionista che evitava sempre un secondo ciak. Nel 1976, al mio secondo anno da produttore, creai un film 'SuperTotò' presentandolo al Festival di Cannes di grande successo in tutta Italia, ma stranamente di meno a Napoli. Lo riproporrò in digitale per alcuni giorni in tutta Italia. L'ho conosciuto e ricordo un episodio con Pasolini, ma Totò non ci vedeva più e mi strinse la mano riconoscendomi come figlio di Luigi".