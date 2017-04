Verso Palermo - I tre giorni di riposo concessi da Inzaghi per le vacanze sono conclusi, ora la Lazio corre veloce a Formello e punta il Palermo, in programma domenica alle 15. Tutti presenti al "Fersini", c'è anche Stefan Radu. Il terzino, infatti, era stato "pizzicato" dalle telecamere con una borsa del ghiaccio sul polpaccio, ma è tutto passato. Non è in dubbio per la prossima. Murgia e Marchetti, invece, sono alle prese con dei problemi fisici: influenza per il centrocampista, mentre l'ex Cagliari è ancora alle prese col solito problema al menisco. Obiettivo recupero per il portiere, ma la strada è ancora lunga. E oggi? Nessuna prova tattica: riscaldamento iniziale, esercitazioni col possesso palla, allunghi da una linea di fondo all’altra e sfida in famiglia a campo ridotto. Tutti presenti, anche i calciatori che fino alla trasferta di Marassi contro il Genoa non erano al 100% della condizione: è il caso di de Vrij, Biglia e Lulic. Ora testa al Palermo, la Lazio insegue l'Europa e vuole i tre punti: "Vietato sbagliare".