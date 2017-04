Il Napoli si prepara a tornare in campo contro il Sassuolo, dopo aver avvicinato la Roma nello scorso turno la formazione di Maurizio Sarri cercherà di centrare l’obiettivo secondo posto per qualificarsi direttamente alla prossima Champions. La gara contro i neroverdi però non sarà semplice e di questo, oltre ad altri argomenti, ha parlato il centrocampista azzurro Jorginho ai microfoni di Radio Kiss Kiss; queste le sue parole.

Sul momento della stagione



"Incontriamo un avversario che è in buona salute - ha detto l’italo-brasiliano - che in casa si esprime sempre in maniera brillante. Oltretutto giocheremo alle 12,30, un orario mai comodo, quindi dovremo davvero moltiplicare le forze per ottenere un risultato positivo. Crediamo molto nel secondo posto e daremo tutto per conquistarlo. Ma la partita più importante è sempre quella che arriva prima, quindi sarà fondamentale fare bene contro il Sassuolo". Passando poi a parlare del suo momento personale e della sua stagione, Jorginho aggiunge: "Sto vivendo un momento molto buono e questo è merito di tutta la squadra. Siamo in una fase cruciale della stagione e vogliamo proseguire sulla striscia positiva di risultati".