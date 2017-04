Lichtsteiner: "Felici di aver evitato il Real"

Primo posto in campionato e finale di Coppa, la Juventus continua a dominare in Italia. Ma anche in Europa, i bianconeri, si stanno confermando grandi. Zero gol subiti dal Barcellona, con una vittoria netta per 3-0 allo Stadium e lo 0-0 al Camp Nou che hanno permesso ad Allegri di qualificarsi per le semifinali di Champions League. Sulla strada per la finalissima di Cardiff, ora, c’è da superare l’ostacolo Monaco. Ma i bianconeri ci credono, come dichiarato da Stephan Lichtsteiner.

"Il sorteggio l’abbiamo seguito a Vinovo tutti insieme – ha detto lo svizzero ai microfoni di Sky Sport – Certamente il Monaco è un avversario tosto, non da sottovalutare. Ma sicuramente eravamo un po’ contenti di non aver preso il Real Madrid. Però, dall’altra parte, sappiamo che il Monaco è pericolosa come squadra. Non abbiamo visto molto, conoscendo un po’ la squadra ed avendoli affrontati due anni fa con lo stesso allenatore sappiamo che fanno un calcio offensivo e che sono forti in avanti. Se dobbiamo trovare un punto debole, è che sono molto giovani e non hanno grande esperienza. Però fanno tanti gol, dobbiamo fare attenzione".