Gol e spettacolo, partita pazza al Franchi tra Fiorentina e Inter. I viola vincono 5-4, con le doppiette di Vecino e Babacar ed il gol di Astori. Fiorentina ora a -1 dall’Inter e a -3 dal sesto posto, in attesa della partita di domani del Milan contro l’Empoli. Ritrova il sorriso Paulo Sousa che ha commentato così la gara di questa sera: "Questa partita ci avvicina molto alla nostra idea di gioco - ha dichiarato l'allenatore viola a Sky Sport - Una squadra che cerca il controllo del gioco, che rischia nella costruzione mettendo tanti calciatori davanti alla linea della palla, occupando gli spazi giusti per la nostra circolazione. Oggi abbiamo creato, facendo anche diversi gol. Sapevo che sarebbe stata una partita emozionante, siamo due squadre che hanno qualità anche se idee differenti. I gol subiti? Fanno parte del nostro rischio, portiamo tanti calciatori ad attaccare gli spazi. Quando poi perdi palla dai campo agli avversari per attaccare la profondità. Ma noi lavoriamo tantissimo su queste transizioni difensive, nella maggior parte delle partite lo facciamo bene. Non bisogna avere cali d’intensità mentale, questo ti permette di fare sempre le scelte corrette".

"In tante partite avremmo meritato di più"

Ma con questa vittoria, la Fiorentina rientra in corsa per l’Europa League? "Gli obiettivi sono sempre stati molto chiari dall’inizio, cioè lavorare provando a vincere tutte le partite – prosegue Sousa - Il nostro intento era di essere il più competitivi possibili, per poi vedere la competitività anche delle altre squadre e alla fine fare le analisi. In tante partite avremmo meritato molto di più. Ma siamo una squadra che prova sempre a vincere e così faremo fino alla fine". Un commento anche su Vecino, autore di due gol, e su Bernardeschi, che ha sbagliato un calcio di rigore: “Vecino l’abbiamo arretrato lo scorso anno ed abbiamo lavorato tanto con lui, anche in fase di costruzione. Quest’anno ha avuto maggiore continuità. La capacità di capire gli spazi di Vecino, Badelj e Borja Valero è straordinaria, questo permette alla squadra di fare un bel calcio. Il rigore? Abbiamo tanti calciatori che possono tirarlo. Purtroppo Bernardeschi non l’ha segnato ma la squadra ha continuato a crederci".