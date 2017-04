Di Francesco: "Futuro? Dipende dalle motivazioni"

"Futuro? Mi sto prendendo un po’ di tempo per decidere"

Di Francesco, poi, ritorna anche sul suo futuro: "Va un pochino al di là di quello che potrà dirmi il Sassuolo, che certo anche sarà importante. Però tutto dipenderà dalle motivazioni che avrò a livello personale. Questo mi porterà a decidere se proseguire il lavoro in quest’ambiente straordinario. Non voglio dire che andrò via, può essere anche che resterò. Ma sono un po’ testardo, se dico una cosa è quella e basta. Ora non voglio essere frettoloso, mi prendo un po’ di tempo in più per riflettere". La decisione non dipenderà, quindi, soltanto dalle promesse che la società farà a livello tecnico: "Nel contratto non si può scrivere cosa si compra o le varie operazioni – prosegue - Anche l’anno scorso abbiamo venduto qualche calciatore più pronto, senza poi avere la bravura o l’appeal per sostituirli. Però vedo calciatori come Sensi crescere in questo modo, questo mi rende orgoglioso. Sento il Presidente parlare di Europa o Champions League, chiaro che bisogna restare con i piedi per terra. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo fatto qualcosa di straordinario". Infine un commento anche su Domenico Berardi, ritornato al gol su azione: "Per me è un calciatore straordinario, già pronto per una grande squadra da qualche anno. Lui però ha deciso di proseguire il percorso con noi, come ho fatto io. Ma è chiaro che si tratta di un calciatore importante".

Sensi: "Grande prestazione"

Tra i migliori nel Sassuolo anche Stefano Sensi, felice per la sua prestazione: "Sono molto contento, penso di aver fatto una buona partita – ha commentato il centrocampista - C’è ancora tanto da migliorare e continuo a lavorare. Il Sassuolo ha fatto una grande prestazione, il Napoli ha un palleggio devastante ma noi siamo stati bravi a coprire ogni parte del campo. C’è un po’ di rammarico perché siamo stati a un pizzico dalla vittoria ma siamo contenti per la grande prestazione. Avevamo preparato una partita di aggressione, Di Francesco mi ha detto di accorciare sul Jorginho. Credo che anche sotto quest’aspetto ho fatto una buona partita". Una buona prestazione frutto anche della scelta di Di Francesco di inserirlo davanti alla difesa. "Penso che questo sia il ruolo maggiormente appropriato a me – prosegue Sensi - Questo è un anno di crescita, sono venuto a Sassuolo per migliorare e restare in Serie A. Di Francesco e la società mi stanno aiutando tanto, sto continuando a lavorare per colmare delle lacune che ho. Futuro? Non ci penso, sono a Sassuolo e sono qui per migliorare. Poi è chiaro che, come tutti i calciatori, anche io ho le mie ambizioni".