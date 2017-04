Sarri protesta: "O è sfortuna o Damato è scarso"

Il Napoli pareggia a Sassuolo, non riesce a centrare l’ennesima vittoria in trasferta e frena nella rincorsa al secondo posto. Non bastano i gol di Mertens e Milik, la squadra di Di Francesco spaventa gli azzurri con le reti di Berardi e Mazzitelli. Poi, per il resto, anche tanta sfortuna per il Napoli in occasione dei legni colpiti da Mertens e Insigne. Ed un giallo finale, con il rigore richiesto a gran voce da Dries Mertens per un presunto fallo di Paolo Cannavaro. Maurizio Sarri, però, recrimina per un penalty non concesso nel primo tempo, per fallo di Dell’Orco sullo stesso attaccante belga: "Dalla panchina era sembrato talmente netto che è sembrato incredibile che l’arbitro non l’abbia fischiato. Con Damato siamo sfortunati, anche a Genova non ci diede un rigore clamoroso. O siamo sfortunati noi, o lui è scarso e va fermato".

"Sempre i soliti errori"

Pareggio amaro, quindi, per Maurizio Sarri: "Nonostante una buona partita, però, ci abbiamo messo dentro gli errori che spesso ci hanno condizionati in questa stagione – ha commentato l’allenatore azzurro - Facciamo una grande partita, poi facciamo errori che rimettono in partita avversari che sembrano in grande difficoltà. Purtroppo questo è l’aspetto negativo della nostra squadra. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 46 punti, con una proiezione straordinaria di 92. Ma, purtroppo, abbiamo quest’aspetto che ci limita. Per il resto la squadra ha fatto una grande prestazione e siamo stati anche sfortunati in occasione dei due legni. Ma questi sono episodi, poi abbiamo questo grande limite ed il nostro più grande margine di miglioramento".