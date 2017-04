Lo spettacolare 5-4 contro l'Inter per riaprire la corsa verso l'Europa, Fiorentina ora a soli tre punti dal sesto posto occupato dal Milan. E domani c'è la gara contro il Palermo al Barbera, per i viola un'occasione importante per rientrare definitivamente e fare un passo in avanti.

Sulla corsa all’Europa League, però, Paulo Sousa non si sbilancia. "Sono concentrato su di noi, l’ho detto anche alla squadra – ha dichiarato l’allenatore viola – Sappiamo quello che dobbiamo fare, lavorare bene per vincere le partite. Noi cerchiamo di vincere ogni gara per fare i conti alla fine. Alla squadra chiedo gioia nell’allenamento, per migliorare sia come gruppo che come singoli. Stiamo lavorando sulla nostra proposta di calcio, per trasferirla in partita e vincere. Queste gare sono le più complesse, all’andata abbiamo utilizzato tutte le nostre risorse offensiva ed abbiamo vinto solo alla fine. Sappiamo le insidie che ci presenterà il Palermo, le difficoltà maggiori arriveranno dal loro atteggiamento. Dovremo essere molto concreti. Il Palermo non vorrà retrocedere in casa e dobbiamo dare il massimo a livello tecnico, tattico e mentale".