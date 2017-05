Sampdoria, prove tattiche verso la Lazio

Due giorni appena alla gara contro la Lazio, la Sampdoria prosegue nella sua preparazione per arrivare nella maniera migliore all’appuntamento dell’Olimpico contro i biancocelesti di Inzaghi. Per domani è previsto il classico programma della vigilia, rifinitura, conferenza stampa del tecnico e partenza per la Capitale. Oggi, intanto, sotto gli occhi dell’avvocato Antonio Romei, di Carlo Osti e di Daniele Pradé - ma lontano da sguardi indiscreti vista la scelta di svolgere la sessione di lavoro a porte chiuse - la Sampdoria ha svolto un allenamento sul campo superiore del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Il programma prevedeva alcune prove tecniche e tattiche proprio in vista della sfida con la Lazio.

Muriel e Schick in gruppo

Dopo il lavoro parzialmente in gruppo svolto ieri, la Samp informa che Luis Muriel ha svolto il secondo test con il gruppo, al pari di Jacopo Sala e Patrik Schick; programma ancora differenziato invece per Angelo Palombo, sempre alle prese con la lombalgia e difficilmente recuperabile per la sfida contro i biancocelesti. Come detto e come conferma la società attraverso il suo sito ufficiale, domani la squadra svolgerà in mattinata una seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale, alle ore 13.00 circa, Marco Giampaolo incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia. La Lazio è in netto vantaggio negli scontri con la formazione blucerchiata, tanto che nei 54 i precedenti ufficiali a Roma tra Lazio e Sampdoria il bilancio vede 30 vittorie biancocelesti (l’ultima 3-0 nella Serie a A 2014/15), 15 pareggi (l’ultimo per 1-1 la scorsa stagione 2015/16) e 9 successi blucerchiati (l’ultimo un 2-1 nella A 2004/05).

I precedenti

Un’occasione per migliorare ancora le statistiche - già più volte riscritte nel corso di questa stagione - per i ragazzi di Marco Giampaolo; come informa la Samp, dal giorno dell’ultimo successo sampdoriano – il 23 gennaio 2005 – le due squadre si sono affrontate allo stadio “Olimpico” 10 volte, con 8 successi laziali e 2 pareggi. La Lazio segna da 22 partite ufficiali consecutive capitoline contro i blucerchiati per un totale di 47 gol. L’ultimo digiuno risale al 27 agosto 1989, Lazio-Sampdoria 0-2 in campionato. Infine, terza sfida in panchina in partite ufficiali tra Simone Inzaghi e Marco Giampaolo: nei 2 precedenti ha finora vinto l’allenatore laziale.