"Hamsik e difesa: decido domani. Zielinski fuoriclasse"

Napoli che arriva all’appuntamento con il dubbio Hamsik: "Il dottore mi ha detto che non ci sono grossi rischi, decideremo tra stasera e domani. Il compleanno di Mertens? Non me ne fregherà nulla fino a domani alle 21, deve fare prima lui un regalo a noi". In difesa non ci sarà Koulibaly per squalifica: "Non so ancora chi giocherà – dice Sarri – Tonelli si sta allenando col gruppo ma è indietro, Chiriches e Maksimovic stanno bene e deciderò domani. Ghoulam o Strinic? Stanno giocando bene entrambi, per due settimane ho visto meglio Strinic ma Ghoulam è in crescita". Sul centrocampo: "Rog è cresciuto tantissimo ed è pronto per giocare. Avrà un futuro importante. In teoria domani sarebbe più giusto affidarsi a Jorginho ma il Cagliari gioca col trequartista e serve filtro davanti alla difesa. Sono poco preoccupato per questo ballottaggio, stanno bene entrambi. Zielinski era abituato a fare campionati di 30 partite, quest’anno le ha superate. Negli ultimi dieci giorni ha dato segnali positivi ed ha giocato. Spero possa riposare quest’estate, per me è un potenziale fuoriclasse".