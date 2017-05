Genoa, Juric: "Il ritiro ha fatto bene al gruppo"

Sull’ultima gara giocata

"Col Chievo abbiamo fatto un primo tempo stupendo, penso ci sia mancata quella cattiveria negli ultimi 20-25 metri, abbiamo creato tante occasioni da gol. Quando cambi tanti giocatori, prendi ragazzi di paesi diversi e perdi calciatori importanti fare gruppo non è mai facile: abbiamo avuto modo di stare più tempo insieme e questo anche dal punto di vista umano può cambiare le cose. Le lacrime in conferenza? Io vivo di emozioni. Il nostro è un lavoro freddo e professionale, ma come nessun altro lavoro ti dà emozioni. Gli attestati di stima dei tifosi? Ne ho avuti tanti ma c'erano anche prima, qualcuno ha anche fatto qualche critica ma a me va bene così, dai tifosi non mi sono mai sentito abbandonato".

Sulle scelte di formazione

"Trasformare le lacrime di domenica in lacrime di gioia? Sono fiducioso, credo che oltre ai problemi avuti riusciremo a salvarci. Questi ragazzi, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, usciranno rafforzati e vincitori. Stanno tutti abbastanza bene, le scelte penso siano quelle previste: giocheranno anche Biraschi e Beghetto, si sono allenati bene e sono convinto che faranno una buona prestazione. Le scelte le faccio in base all'avversario e alla partita che mi aspetto, contro il Chievo mi poteva servire un certo atteggiamento, contro l'Inter un altro. Rigoni ha fatto bene domenica, può stare sia a centrocampo che in attacco, in mezzo ci sono Ntcham e Cataldi che ho visto bene; lì ho più scelte. Preziosi? Anche lui è rimasto molto male per come è arrivata la sconfitta, anche lui si era divertito nel primo tempo, poi ci sta perdere la testa dopo uno stop arrivato così".