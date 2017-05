Samp, Giampaolo: "Schick e Muriel convocati"

Vincere contro una squadra in forma per confermare quanto di buono mostrato contro il Torino e dare così continuità al pareggio del turno scorso. Con questo obiettivo la Sampdoria di avvicina al match in programma domani alle 12:30 contro la Lazio. Alla vigilia della partita contro la formazione di Inzaghi, così l’allenatore Marco Giampaolo in conferenza stampa ha presentato la gara dell’Olimpico.

Sull’avversario

"La squadra di Inzaghi ha grandi mezzi e si trova a ridosso delle prime non per caso. Già all’andata ci mise in difficoltà, poi hanno vinto il derby ed eliminato la Roma dalla Coppa Italia. Non sono dispiaciuto d’incontrare una squadra forte, perché queste gare ci danno la misura del nostro miglioramento. Sono completi e hanno giocatori che possono cambiare la partita con la loro fisicità, ma sono sicuro che con le giuste motivazioni possiamo disputare la nostra partita. Conosciamo i valori del nostro avversario ma con buone motivazioni potremo andare a giocarci la nostra partita".

Sulla formazione e sui recuperi

Poi, passando a parlare della possibile formazione, Giampaolo ha aggiunto: "Il nostro staff medico ha recuperato gli infortunati e quindi sono tutti convocati, tranne Viviano. Ha fatto buoni allenamenti in settimana, ma questa mattina ha accusato il solito fastidio. Puggioni veniva da un paio d’anni d’inattività, ma ha dimostrato di avere forti motivazioni, impegno e serietà. Attacco? Schick ha recuperato. Ho idee e soluzioni diverse per l’attacco che affronterà la Lazio, abbiamo tempo ancora fino a domani: Schick è abile e arruolato, Budimir anche, Quagliarella sta bene. In settimana avevo più idee, ma sono poi i calciatori che mi mettono in condizione di scegliere. Muriel ha bruciato le tappe: su di lui c’è un filo di prudenza prima di rivederlo in campo, però è convocato per la Lazio".