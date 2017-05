La prestazione dell’Inter a Genova non gli è proprio piaciuta. Negli studi di Sky Sport 24, Fabio Caressa ha analizzato il momento dei nerazzurri, reduci da due punti nelle ultime sette partite. "L’Inter contro il Genoa è stata sconcertante. E’ una squadra che va in campo e l’impressione, purtroppo lo devo dire, è che molti non sanno neanche di che colore è la maglia: se è nerazzurra, o blu, o rossa o di un altro colore. Non lo sanno. Secondo me, ad alcuni non gliene importa niente".

Chi salvare

"Ne salvo pochissimi di questa stagione e alcuni, insospettabili. Salvo Handanovic, D’Ambrosio, Gagliardini, alcune cose di Candreva, una parte di Icardi ma non tutta". Sull’allenatore Stefano Pioli, invece, nessun dubbio: "No, francamente no. Parlano i risultati. Salvarlo vorrebbe dire riconfermarlo, quindi no. Salvo Joao Mario, perché secondo me non è stato usato in maniera tale da vederlo al meglio e quindi vorrei ancora aspettarlo. Poi del resto non salvo quasi niente". C’è chi ha deluso: "Avrei voluto - ha aggiunto Fabio Caressa - salvare Brozovic da un certo punto della stagione, poi altro che Epic. Avrei voluto salvare Kondogbia, ma poi l’ho visto domenica lasciare 40 metri di campo e corricchiare dietro Veloso. Veloso non è Usain Bolt, e Kondogbia gli corricchiava dentro senza prenderlo".

Il problema difesa

"Non salvo la difesa, Miranda ha fatto un campionato disastroso. Murillo, male anche lui. Medel poi dice: abbiamo mollato. Ma come? Vedo grandi problemi, ma so anche che questa è una squadra di compromesso: figlia di alcune decisioni della parte italiana, molte invece erano state prese a prescindere, con tre cambi d’allenatore. E quindi credo che comunque l’Inter del prossimo anno sarà completamente un’altra squadra, un’altra realtà".