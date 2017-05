"Sconfitto lo scetticismo iniziale"

Per Murgia, quest’anno, è arrivato anche un altro riconoscimento: il rinnovo di contratto con la Lazio. "E’ stato voluto fortemente da me e da parte della società – prosegue - Sono molto felice, per me questo è un punto di partenza e non di arrivo. È una piccola partenza perché ho grandi obiettivi che voglio raggiungere e ce la metterò tutta per farlo". Sulla stagione: "Siamo partiti con lo scetticismo iniziale, però lavorando a testa bassa con Inzaghi e i campioni che abbiamo siamo riusciti ad ottenere questi risultati. Ora ci aspettano ancora tre partite di campionato e questa finale di Coppa Italia contro una squadra che negli ultimi anni sta facendo molto bene sia in Italia che in Europa, sarà una partita complicata. Ma noi andiamo avanti sulla nostra strada, pensiamo a quello che abbiamo fatto finora. Portiamo rispetto alla Juventus ma non abbiamo paura di nessuno, andremo lì e ci giocheremo questo match a viso aperto".