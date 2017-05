Per l’Inter è arrivato il momento di tirare su la testa, dopo ben sette gare senza vittoria (cinque le sconfitte) e un nuovo, inatteso cambio in panchina. Stefano Pioli ha salutato i nerazzurri a tre giornate dalla fine del campionato, Vecchi - già tecnico ad interim dopo l’esonero di de Boer - traghetterà la squadra fino al termine della stagione: “Dobbiamo venire fuori da questa situazione il prima possibile”, ha ammesso Roberto Gagliardini ai microfoni di Inter Channel. “Noi non siamo e non possiamo essere questi. Sta a noi dimostrare attraverso i fatti, al di là dell'obiettivo che andremo a raggiungere. C'è da lottare per noi stessi e per i tifosi: stiamo facendo davvero una brutta figura”. Eppure le cose fino a qualche mese fa erano molto diverse: “Appena sono arrivato qui la squadra stava andando tutto bene, stavamo rincorrendo le posizioni di vertice. Poi il calo improvviso, che ci sta accompagnando tuttora. È inspiegabile”.

"Cerco di dare sempre il massimo: questo è per me solo il primo passo"



Il centrocampista ex Atalanta ha poi raccontato del suo nuovo inizio, dopo l’addio di questo inverno alla squadra di Gasperini: “Prima l'Inter, poi subito la Nazionale, ma anche qualche critica: sono stati mesi con tante emozioni”, ha continuato Gagliardini. “Se ora penso a dov'ero un anno fa e dove sono arrivato oggi, sono felicissimo. Ora che ci sono, cerco di dare ancora il massimo: è solo il primo passo”. Belle parole spese poi per il pubblico nerazzurro, che, nonostante i diversi problemi, ha supportato in gran numero la squadra durante tutta la stagione: “Il boato di San Siro al mio gol? Purtroppo è stata una cosa un po' trattenuta perché era contro l'Atalanta, ma comunque bellissima: spero di riviverla ancora".