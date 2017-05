Una visita ad Appiano per un saluto al suo passato, che potrebbe però diventare anche il suo futuro. Gabriele Oriali, team manager della Nazionale italiana, ha accompagnato il ct Gianpiero Ventura nella sua visita all'Inter, per assistere all'allenamento agli ordini di Stefano Vecchi. Un saluto che arriva in un momento di grande fermento per l'Inter, con stravolgimenti nella guida tecnica (l'esonero di Pioli) e nella dirigenza (l'arrivo di Sabatini), che potrebbero anche portare a un ritorno di Oriali come team manager, ruolo ricoperto nell'era Mourinho. La visita, potrebbe essere quindi preludio ad un suo ritorno dalla prossima stagione come club manager, uomo di raccordo tra i giocatori e la società. Anche perché Oriali ha avuto un colloquio a tu per tu di una ventina di minuti con Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, mentre Ventura conversava con Javier Zanetti. Dovesse tornare in nerazzurro, il ruolo di Oriali sarebbe di raccordare squadra e società, un uomo forte nello spogliatoio in grado di aiutare l’allenatore, figura mancata a Stefano Pioli.