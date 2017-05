Il tutto esaurito all'Olimpico era prevedibile, visto che ieri, in sole 7 ore, sono stati venduti circa 70 mila biglietti: una media di 10 mila ingressi all'ora. I tifosi sono stati in coda a lungo davanti ai botteghini e non tutti sono riusciti ad acquistare il tagliando per Roma-Genoa. I più fortunati hanno pubblicato le foto dei biglietti sui social network, altri hanno fotografato i cartelli "sold out" davanti alle casse. Dopo poche ore, infatti, i Distinti e la Curva Sud (i settori più popolari) sono andati esauriti, mentre al termine della giornata di vendite è rimasto solo qualche biglietto per le due tribune. Oggi è arrivata la notizia del sold out.