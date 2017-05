Torino, Iago Falque: "Ora torniamo a vincere"

La grande prestazione contro la Juventus, poi il crollo per 5-0 in casa contro il Napoli. Risultati che rispecchiano l’andamento dell’intera stagione del Torino, fatto di alti e bassi che non hanno permesso alla squadra di Sinisa Mihajlovic di raggiungere al primo tentativo un posto in Europa. La testa ora va già al futuro, anche se Iago Falque preferisce fare un passo indietro e ripensare agli errori commessi con il Napoli, in vista della difficile sfida di domenica con il Genoa: “Contro il Napoli era importante dare continuità di risultati, era la partita che arrivava dopo il derby. Purtroppo abbiamo avuto un calo di concentrazione. Ora ci stiamo preparando per tornare quelli di prima e andare a Genova a fare la nostra partita, provando a vincere come sempre”, ha raccontato l’argentino ai microfoni di Torino Channel. Da mercoledì la squadra è andata in ritiro per preparare la trasferta di Genova.



"Finire al meglio la stagione per iniziare bene la prossima"

Il pensiero di Falque (strepitoso nella prima parte di stagione, in calo nella seconda) va anche ai prossimi impegni della squadra, con un occhio già alla prossima stagione, le cui basi possono essere in parte gettate anche con un finale di campionato convincente: “Vogliamo vincere entrambe le gare che restano per terminare al meglio la stagione e metterci subito alle spalle la brutta partita contro il Napoli. Un calo di concentrazione così non ci era mai successo in precedenza. Una sconfitta brutta e dura che però adesso ci vede vogliosi di tornare a riconquistare i tre punti, contro il Genoa. Due vittorie nelle ultime due giornate sarebbero l’ideale per finire bene il campionato, e finire bene la stagione è sempre utile ad iniziare nel migliore dei modi quella successiva”, ha concluso l’esterno d’attacco granata.