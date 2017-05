Le parole di Ausilio hanno decisamente lasciato il segno. Un'analisi approfondita dei mali dell'Inter, apparsa ai più come uno sfogo e pronunciata dal ds nerazzurro durante un incontro con gli studenti di Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva all'Universita' degli studi di Milano. "Se non programmi bene puoi andare incontro a una stagione negativa e l’Inter quest’anno ha programmato male: abbiamo cambiato quattro allenatori, arriveremo settimi o ottavi con una rosa di buoni calciatori. Noi come società dobbiamo anche essere più forti a livello di comunicazione: quando dovevamo affrontare la Juventus a Torino, c’è stato un giornale che ha aperto con Conte all’Inter. Ad Appiano non c'e' gente che non si allena. Si allenano e anche bene. Manca il senso di solidarieta', non sono riusciti a creare il gruppo per questioni di etnia, di eta', ma anche di personalita' e valori umani. Ci sono tanti gruppetti e tanta gente che pensa a se stessa. Ognuno non fa piu' del suo, non c'e' grande personalita' e forza d'animo"