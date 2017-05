Settimo risultato utile consecutivo, Sassuolo strepitoso al Mapei Stadium contro il Cagliari. Ben sei gol, spettacolo ed un’altra vittoria in questo finale di stagione davvero positivo per Eusebio Di Francesco. L’allenatore neroverde sta chiudendo al meglio quest’annata, ma deve ancora dare una risposta per il futuro. "Resto o vado via? 50 e 50 – ha dichiarato Di Francesco – Oggi come oggi esiste il Sassuolo, non ho firmato niente. Ci siamo incontrati, con la società abbiamo parlato del futuro ed io dovrà decidere cosa fare: se restare, se andare via o se stare fermo un anno".

"Grande cammino"

E Di Francesco si dice soddisfatto anche per questa stagione: "Stiamo facendo un grande cammino – prosegue – La squadra è cresciuta tanto, stiamo ritrovando calciatori importanti anche se ne abbiamo persi alcuni come Dell’Orco. Stiamo ritrovando un bel gioco, concediamo qualcosina ma perché vogliamo sempre far male. Ora andiamo a Torino per portare a casa altri punti, questa squadra sta dimostrando di avere motivazioni. Il progetto? Questa società deve far crescere i giovani, per il fair play finanziario ed altri motivi. Un domani tanti calciatori diventeranno da Champions League, ma ora è utopistico pensarci. Bisogna essere bravi a costruire talenti". Su Berardi: "Ha qualità importanti. Chi prende un allenatore come me sa che tipo di gioco faccio e che giocatori mi servono. Berardi lavora con me da cinque anni, ha qualità straordinarie, per me è pronto per una big da almeno due anni, ma il suo futuro lo dovete chiedere a lui".