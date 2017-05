"Lotito orgoglioso di noi"

Continua Inzaghi: "Sono orgoglioso di come questa squadra abbia disputato un'ottima stagione dopo una partenza difficoltosa, siamo stati bravi e abbiamo raggiunto traguardi impensabili come l'Europa League e la finale di Coppa Italia. Ora vogliamo difendere il quarto posto e per questo andremo a Crotone per vincere e chiudere al meglio la stagione. Il prossimo anno sarà tutto più difficile perché non saremo una sorpresa e avremo l'Europa League da giocare che rende tutto più difficile e costringe a maggiori rotazioni dei giocatori con meno tempo per preparare le gare. Serve una rosa più lunga per disputare al meglio la prossima stagione". Lotito fiero del cammino della squadra: "Il presidente è orgoglioso di quanto abbiamo fatto e di come abbiamo giocato nel corso della stagione. Ovviamente gli dispiace, come a tutti noi, aver perso l'ultima gara con l'Inter davanti ai nostri tifosi”.