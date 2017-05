"Con Massimiliano Allegri ci sono tutte le premesse per continuare a lavorare insieme": così l'ad e direttore generale della Juventus sul futuro dell'allenatore bianconero. Intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport', Marotta ha sottolineato che il rapporto fra il tecnico e "tutte le componenti societarie è ottimo, per cui ci sono le premesse per continuare con lui. Ma in questo momento siamo concentrati sulla finale di Champions". Per Allegri, l'ad juventino ha grandi parole: "ha dimostrato di essere un grande allenatore e professionista, un tecnico moderno. Quando arrivò fu accolto da scetticismo, e da una piccola contestazione. Con i fatti ha dimostrato di essere un grande tecnico".