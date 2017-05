Ultima partita di campionato, il Milan impegnato domani pomeriggio contro il Cagliari al Sant’Elia. I rossoneri hanno già blindato il sesto posto, garantendosi la qualificazione alla prossima Europa League.

Dopo questa partita contro la squadra di Rastelli, si inizierà a pensare soltanto al futuro. Con il Milan che, ovviamente, vuole ripartire da una certezza rappresentata da Gigio Donnarumma. Anche di lui ha parlato Vincenzo Montella: "E’ un patrimonio della società e tecnico per la squadra – ha dichiarato l’allenatore rossonero – Ci sono tante voci, qualche giorno fa l’ho anche stuzzicato perché c’è grande affetto. Ci auguriamo che il ragazzo possa andare in vacanza tranquilli e che ci faccia stare un po' più sereni".

"Arrivo a fine stagione meno stanco del solito"

Un primo bilancio, prima della gara conclusiva del campionato: "E’ stata una stagione positiva, arrivo alla fine meno stanco rispetto ad altri campionati. Vuol dire che l’aria di Milanello e del Milan mi fa bene. Ora andiamo a giocarci una partita volendo chiudere bene il campionato. Abbiamo avuto un rendimento costante in questa stagione, anche se ci sono stati momenti difficili a causa dei cambiamenti. Ma è stata un’esperienza importante, sono contento di come stiamo programmando". In questa stagione Montella ha raggiunto anche le 100 vittorie in carriera: "Mi piace ricordare quella per 2-0 con il Catania contro il Palermo e il 4-2 in rimonta in Fiorentina-Juventus. Poi c’è il derby 3-2 con la Samp e il successo a Doha in Supercoppa".