Ultima di campionato contro il Milan, finale di stagione in tranquillità per il Cagliari che ha da tempo raggiunto l’obiettivo salvezza. Dopo questa partita si penserà al futuro, che certamente sarà senza il direttore sportivo Capozzucca. Ancora in dubbio, invece, la permanenza di Massimo Rastelli in panchina.

"Nei prossimi giorni incontrerò la società"

E proprio del suo futuro ha parlato l’allenatore rossoblù: "Nei prossimi giorni incontrerò il presidente e il nuovo ds, vedremo se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme – ha dichiarato in conferenza stampa - Con il presidente ci vedremo lunedì o al massimo martedì. Ho sensazioni positive ma aspettiamo di confrontarci e vedere se le nostre idee ci porteranno a proseguire insieme. L’addio di Capozucca mi dispiace ma non influirà sulle mie scelte. La Serie A per me è stata un’esperienza importante. Ero debuttante, ho fatto anche i miei errori ma lavorando tanto e con totale dedizione verso il Cagliari. Oggi mi sento più bravo, è stato un campionato gratificante e mi auguro di poter andare avanti con questo progetto. Si cresce ogni giorno, acquisendo elementi nuovi sotto tutti gli aspetti. Bisogna essere sempre bravi a cogliere il momento, le esperienze insegnano e ti rendono migliore. Rispetto a un anno fa mi sento migliore e credo di poter solo crescere ancora".