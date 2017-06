Con il suo Napoli ha chiuso la stagione al terzo posto in classifica, nella prossima stagione Maurizio Sarri - grande artefice della crescita della squadra azzurra - punta ancora più in alto. L’allenatore ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport tornano sull’ottima annata appena conclusa e sulle aspettative in vista del futuro, dal campo al mercato.

Sul rapporto con De Laurentiis

"Sono un allenatore esigente perché quando mi è capitato di vincere qualche partita nella quale non m’ero divertito (ed è successo) sono uscito dal campo insoddisfatto. Visti i segnali di crescita del Napoli, c’è da essere ottimisti sul futuro e quando ricomincia un campionato si riparte sempre da zero - racconta il tecnico - vale ciò che abbiamo realizzato, i record e anche la magia di un pubblico che ha sempre gradito, ma sappiamo anche che ad agosto le milanesi dovrebbero tornare. Cinesi o De Laurentiis? E chi volete che scelga se non Aurelio: con cui ci litigo, ci faccio pace, poi ci litigo ancora e poi ci ridiamo su".

Su Mertens

Che squadra quella azzurra, fatta di giovani e da un (vero) attaccante capace di stupire tutti: "Mertens ha stupito tutti, anche me, forse pure se stesso. Sarebbe piaciuto a tutti quanti noi vederlo in cima alla classica dei cannonieri, un premio che avrebbe meritato. Insigne sta diventando un calciatore di livello europeo, anzi mondiale: ha strumenti tecnici straordinari e ha cominciato ad incidere in maniera secca pure nelle partite. Milik è un libro ancora tutto da scrivere, credetemi, è stato capace di arrivare e impossessarsi subito del ruolo di erede di Higuain. L’infortunio l’ha fermato rovinosamente, ci ha spinto a cambiare, ci ha fatto scoprire le qualità di Dries e poi, nel tempo, ci ha spinto ad accelerare il rientro di Arkadiusz. Deve stare bene e noi abbiamo fatto poco per farlo stare benissimo, perché abbiamo pensato potesse guarire in tempo-record".